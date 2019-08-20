اليابان تسمح بمزيد من صادرات المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية

قال مصدران إن اليابان وافقت على شحنات مواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية للمرة الثانية منذ فرض قيود التصدير الشهر الماضي، قبل محادثات المسؤولين الحكوميين هذا الأسبوع لحل نزاع نشأ عن ماضيهم في زمن الحرب.



وتدهورت العلاقات في أواخر العام الماضي عندما أمرت محكمة كورية جنوبية الشركات اليابانية بتعويض بعض عمالها السابقين الذين أجبرتهم الشركات على العمل خلال الحرب العالمية الثانية.



وفي أوائل يوليو، شددت اليابان من القيود المفروضة على شحنات ثلاث مواد مستخدمة في الرقائق والشاشات إلى كوريا الجنوبية، مما يهدد بتعطيل سلسلة الإمداد بالتكنولوجيا العالمية. كما أعلنت اليابان عن خطة لإزالة وضع التصدير السريع لكوريا الجنوبية من أواخر هذا الشهر.





