أسعار الخضروات اليوم.. والطماطم بـ جنيه للكيلو

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن أسعار الخضراوات تشهد حالة من الانخفاض بنسبة 20% بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك.



وأوضح النجيب فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن أسعار الطماطم اليوم، تراوحت بين 1 إلى 3 جنيه للكيلو، وكيلو البطاطس بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والبصل يتراوح بين 2-3.5 جنيه للكيلو، واستقر سعر كيلو الفاصوليا بين 30-40 جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 3.5 جنيه، والبامية بين 12 - 18 جنيها للكيلو.



وأشار إلى أن سعر كيلو الباذنجان البلدي ترواح بين 1.50 و3 جنيهات، وسجل البنجر 4 جنيهات، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والملوخية 4 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 6 إلى 24 جنيهًا.

