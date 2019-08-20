أول تحرك من البرلمان بشأن تحصيل رسوم ضمن مبادرة قوائم الانتظار

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه

لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمخالفة لتوجيهات الرئيس.



وقالت النائبة، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بدأت منذ 7 أشهر وبذل فيها مجهود ضخم لتنفيذ المبادرة في القضاء على قوائم الانتظار التي كانت تعد مشكلة كبيرة تواجه المرضى، وأنهت قوائم الانتظار وكانت رحيمة بالمرضى معدومي الدخل.



وأكدت أن هناك العديد من الشكاوى بشأن القرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الانتظار.



وشددت أن تحصيل رسوم في هذا الأمر، مخالف لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي سبق ووجه بمنع تحصيل أي رسوم، وقامت وزيرة الصحة على إثره بمنع الأمر في محافظة القليوبية صاحبة واقعة سابقة في هذا الصدد.



وأوضحت النائبة: "نفذت مستشفيات مختصة بمتابعة علاج المرضى على قوائم الانتظار، قرارا مخالفا لتعليمات الدولة، بخصوص عدم الحصول على رسوم من المرضى على قوائم الانتظار، وحصلت رسوما من المواطنين، بما يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة مسئولي هذه المستشفيات".



وطالبت بضرورة تشكيل لجنة فورية للتحقيق في هذا الأمر خاصة أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار "مجانية".