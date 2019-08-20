استخراج 51 تصريح أوكازيون للقطاع العام والخاص في بورسعيد

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن استخراج 51 تصريحا لموسم التخفيضات الصيفية "الأوكازيون" للمحلات والقطاعات المختلفة.



وأوضح "ثابت"، في تصريحات صحفية، أنه تم استخراج 51 تصريح أوكازيون منهم 4 تصريحات لقطاع أعمال و47 تصريح للقطاع الخاص.



وأكد وكيل الوزارة على أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد تسعى إلى ضبط الأسواق وفرض الإنضباط داخل المحال التجارية، ومتابعة سير الأوكازيون الصيفى، والتصدي لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها.



وعلى صعيد آخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، صباح اليوم الثلاثاء، على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسواق وفرض الإنضباط داخل المحال التجارية، ومتابعة سير الأوكازيون الصيفى.



وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر أوكازيون ضد 13 محل لبيع الملابس الجاهزة لعمل أوكازيون بدون تصريح، كما تم تحرير 8 محاضر ضد محال أخرى لعدم إعلان مسئولي المحل عن أسعار كل سعر.

