فلسطين.. القبض على عصابة أتلفت ممتلكات عامة بأكثر من مليون شيكل

أعلن جهاز المخابرات في محافظة نابلس بأنه تمكن من القبض على عصابة قامت بإتلاف وإحراق ممتلكات عامة في عدة مناطق في الأغوار، بعد تعليمات صارمة من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومحافظ نابلس ابراهيم رمضان.



وقال مصدر أمني مسؤول في جهاز المخابرات العامة لـ "معا" إنه تم القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص قامت منذ أكثر من عام بعمليات قص وإحراق لعشرات الأعمدة الكهربائية في مناطق النصارية وعين شبلي وبيت حسن، إضافة إلى حرق محولين للطاقة الكهربائية بالكامل ما كبد خسائر مالية كبيرة لمجلس الخدمات المشترك في المنطقة قدرت بأكثر من مليون ونصف مليون شيكل، إضافة إلى تضرر عشرات المزارعين الذين يعتمدون على الطاقة الكهربائية لنقل المياة لري مزروعاتهم.

