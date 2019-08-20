فلسطين.. أسير من "جنين" يدخل عامه الـ17 في المعتقل

دخل اليوم الثلاثاء، الأسير بشار شواهنة من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، عامه السابع عشر على التوالي خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي.



وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين لـ"وفا"، أن الأسير شواهنة المحكوم بالسجن لمدة 28 عاما أمضى سنوات طويلة في العزل والعقاب من كافة الجوانب والحرمان من الزيارة.



وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت كاحل: معاوية صالح عصافرة، وأحمد عيسى الزهور، ومحمود كامل عطاونة، ويوسف سعيد الزهور، و3 من اشقاء الأسير قاسم عارف عصافرة، وهم: علي، ومحمد، وأحمد، عقب تفتيش منازلهم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل واستولت على مركبة الأسير المحرر علاء حميدات، وفي مدينة الخليل فتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: محمد سعيد جابر.



