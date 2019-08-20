الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مواطنين شمال الخليل وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت كاحل: معاوية صالح عصافرة، وأحمد عيسى الزهور، ومحمود كامل عطاونة، ويوسف سعيد الزهور، و3 من اشقاء الأسير قاسم عارف عصافرة، وهم: علي، ومحمد، وأحمد، عقب تفتيش منازلهم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل واستولت على مركبة الأسير المحرر علاء حميدات، وفي مدينة الخليل فتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: محمد سعيد جابر.



واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من مدينة جنين ومخيمها.



وذكر نادي الأسير ومصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حسن حامد الخطيب، وحسان سعيد هصيص بعد اقتحامها مدينة جنين ومداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت الشاب محمد خالد أبو صبيح من مخيم جنين بعد مداهمة منزل ذويه.



