استكمال محاكمة 555 متهمًا بـ"اعتناق فكر داعش" اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة واستكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهمًا بـ"اعتناق فكر داعش".



استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهمًا بـ"اعتناق فكر داعش"



تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"اعتناق فكر داعش".



ونظرت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.



وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.



وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.



أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من "المصرية لتجارة الجملة"



تنظر الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.



وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع "أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية" اختلسوا أموالًا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، وهومبلغ 48 مليون جنيه والمملوك للشركة سالفة الذكر بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم وذلك ببيعها لصالحهم وقاموا بتزوير محررات إلكترونية.



كما تبين من التحقيقات أن المتهمين أدخلوا أصنافًا وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة على أنها أصناف تم توريدها وتلاعبوا في أسعار المنصرف والمبيع وقاموا بإرسالها إلى الجهة المختصة.



وأكدت هيئة الرقابة الإدارية من خلال ورود معلومات تفيد قيام أمناء العهد المعينين بفرع نص جملة باب الشعرية والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة "شركة قطاع أعمال، بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع التي تقدر قيمتها بــ48 مليون جنيه والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق، وبالتنسيق مع المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم ۲۹۹ لفحص تلك المخالفات التي أكدت صحة المعلومات سالفة البيان كما أسفرت تحرياته عن صحة ما ورد بتقرير اللجنة كما أضاف أنه يدعم ويؤيد ما توصلت إليه النتائج النهائية للجنة رقم "61" المشكلة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.