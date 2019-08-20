الصين تدعو إلى تعميق التعاون مع أوزبكستان لمكافحة الإرهاب

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" اليوم الثلاثاء إلى تعزيز التضافر بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية التنمية في أوزبكستان، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري، وزيادة التبادلات الشعبية، وتعميق التعاون في إطار مكافحة الإرهاب.



وحث وانج، في تصريح خلال لقائه وزير الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاملوف في العاصمة بكين البلدين على دعم شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، مشيرًا إلى أن الصين وأوزبكستان جارتان وصديقتان وشريكتان تجمعهما العلاقات الودية الطيبة، وتربطهما ثقة سياسية مشتركة قوية وتعاون مثمر في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتدعمان بعضهما البعض بقوة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس المصالح الأساسية.



وأكد وانج أن الصين تعتزم العمل مع أوزبكستان لتعميق التعاون الشامل ومواصلة إثراء الشراكة الاستراتيجية الشاملة.



من جانبه، قال وزير الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاملوف، إن أوزبكستان تتمسك بقوة بسياسة "صين واحدة"، وإن بلاده تدعم الصين بشأن القضايا التي تمس مصالحها الأساسية.



وأوضح كاملوف أن أوزبكستان تدعم إجراءات مكافحة التطرف في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين، مؤكدا أن أي بلد أجنبي ليس له حق التدخل في شؤون الصين الداخلية.