غدًا.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الكاتدرائية



يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم بقداس العيد في 22 أغسطس الجاري.



ويعد ذلك الصوم تكريمًا وحبًا للسيدة العذراء مريم والدة السيد المسيح، كما يقوم البعض بتكريس أسبوع صوم آخر، بالإضافة إلى المدة الأساسية وهى فترة الأسبوعين.



كما يعتبر دير درنكة أحد المحطات المهمة في مسار العائلة المقدسة، فهو يستقبل نحو مليوني زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر، سنويًا، فيما يشهد حضورًا كبيرًا يومي الأحد والجمعة.



وتعود أهمية دير العذراء، بجبل أسيوط الغربى، إلى مجيء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرق الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحري فالقاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربى حيث المغارة المعروفة التى حلت بها العائلة المقدسة.

