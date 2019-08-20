الأنبا إسحق يهنئ أسقف منفلوط

توجه الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية وبرفقته القمص شنودة صموئيل وكيل المطرانية إلى دير الامير تادرس الشطبي بمنفلوط لتهنئة نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط وتوابعها بمناسبة تجليسه على كرسي إيبارشية منفلوط خلفًا لمثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس.



يذكر أن الأنبا ثاؤفيلس، هو الراهب ميخائيل المحرقي، خريج كلية الزراعة قسم الأنتاج الحيواني دخل الدير عام 1994 وترهب 1996 ونال الكهنوت 2003 ثم القمصية 2017، وخدم في الدير سكرتيرًا لرئيس الدير الأنبا بيجول، ويبلغ 47 سنة، وتمت سيامته أسقفًا لإيبارشية منفلوط في يونيو 2019