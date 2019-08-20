ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لـ 59.85 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 16 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 85ر59 دولار أمريكي مقابل 69ر59 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين بعد هجوم على منشأة نفط سعودية ما هدد إمدادات النفط العالمية ومع بوادر انحسار طفيف للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 10ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 74ر59 دولار كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34ر1 دولار ليصل الى مستوى 21ر56 دولار.



يأتي هذا بعد أيام من استهداف الحوثيين لمصفاة نفط سعودية.