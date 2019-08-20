انسحاب قوات المعارضة السورية من خان شيخون وحماة

أفاد المرصد السوري اليوم الثلاثاء، بانسحاب الفصائل المعارضة من خان شيخون وريف حماة الشمالي.



وأوضح أن من ضمن البلدات التي حررها الجيش السوري بريف حماة الشمالي هي كفرزيتا واللطامنة ومعركبا واللحايا واللطمين ومورك والصياد.



يأتي هذا بعد يوم واحد من دخول الآليات والمدرعات التركية أمس المحملة بالذخائر لخان شيخون لدعم الجماعات المسلحة هناك، ولكن الجيش السوري صد القوات التركية، حيث هاجم رتلا تركيا أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة أكثر من 9 أفراد.



يذكر ان الجيش السوري يواصل الحرب في أرضه ضد الجماعات المسلحة التي تحاول نزع الأمن والسلم في سوريا بشكل عام لاسيما بعد سقوط اخر معاقل داعش في الباغوز.