نقاش حاد حول "السترات الصفراء" بين بوتين وماكرون

دار سجال حادّ بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك في جنوب فرنسا أمس الاثنين، عندما شبّه بوتين قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في بلاده بأعمال العنف التي رافقت حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية في فرنسا.



وأكّد بوتين، ردًا على سؤال عن قمع السلطات الروسية التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، والاعتقالات التي طالت حوالى ثلاثة آلاف متظاهر منذ منتصف يوليو، أنّ ما جرى في بلاده لا يختلف كثيرًا عن أعمال العنف التي رافقت احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا خلال الشتاء والربيع الماضيين.



وقال الرئيس الروسي: "إن هذه الحالات لا تحصل فقط في روسيا. أنا مدعو من قبل الرئيس الفرنسي وأشعر ببعض الانزعاج في الحديث عن هذا الأمر، ولكنّنا نعرف ما حدث خلال تظاهرات السترات الصفر حيث، بحسب إحصاءاتنا، سقط 11 قتيلًا و2500 جريح، من بينهم ألفان من عناصر الشرطة. لا نريد أن تقع مثل هذه الأحداث في العاصمة الروسية".