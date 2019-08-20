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عالم

الاتحاد الأوروبي يدين السياسات القمعية لتركيا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:12 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات التركية في جنوب شرق البلاد بحجة مكافحة الإرهاب.

وقال بيان عن ممثل وزارة الخارجية الأوروبية، إن إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلا عنهم، يعد حرمانًا للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي ويهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديمقراطية المحلية.

كما اعتبر أن من شأن تلك الإجراءات أن تضع نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت في 31 مارس، محل الشك.

وأكد الاتحاد الأوروبي بحسب ما أفادت وكالات روسية، أنه يعترف لأنقرة بالحق القانوني في مكافحة الإرهاب، لكنه يعتقد أنه يتعين على السلطات التركية القيام بذلك "وفقا لسيادة القانون، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". ويرى الاتحاد الأوروبي أن وراء هذه الإجراءات دوافع سياسية.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية أمس الاثنين، أنها أقالت ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في مدن ديار بكر وفان وماردين بجنوب شرق البلاد وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم، واعتقلت أكثر من 400 شخص يُشتبه في أن لهم صلات بمسلحين، في تحرك سيؤجج على الأرجح التوتر في منطقة جنوب شرق تركيا.

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