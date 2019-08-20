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عالم

الجامعة العربية تقدم منحا دراسية لفريق كرة اليد الفائز ببطولة العالم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:46 ص
جريدة الدستور
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قدم الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة منحا دراسية كاملة لأعضاء فريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم تشجيعا وتقديرا منه لأدائهم المتميز الذى أهلهم للفوز بالبطولة للمرة الأولى، موضحا أن المنحة تغطى كامل الرسوم الدراسية طوال مدة الدراسة.

وقال الدكتور عبد الحى عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع القاهرة -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم -إن الجامعة هى مؤسسة تعليمية مستقلة غير هادفة للربح،وانطلقت بتمويل من برنامج الخليج العربي"أجفند" ولها فروع في الوطن العربي فى كل من (الكويت، السعودية، مصر، الأردن، البحرين، السودان، سلطنة عمان وفلسطين.

وأضاف أن الجامعة تحتل موقع الصدارة في العالم في مجال التعليم الحديث المتمازج، حيث أنها تتبني أساليب تدريس تمكن الأفراد من تحقيق أهدافهم المهنية والحياتية، موضحا أنها تعمل مع المعاهد والجامعات الأخرى بطرق عديدة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات للمساعدة في جعل المبادرات والبرامج الأخرى المتعلقة بالتعليم المتمازج حقيقة واقعة.

وأوضح عبيد أن نظام التعليم بالجامعة يتميز بالمرونة من حيث ملائمة عملية التعلم مع ظروف الطلبة وقدراتهم، حيث تجمع فى نظام دراستها بين القاء المحاضرات بالأساليب التقليدية"وجها لوجه"، ودمج التكنولوجيا الحديثة المعتمدة على الإنترنت في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هذا النظام تكاملى متعدد الوسائط تتوفر فيه العديد من أحدث وأنسب الوسائل التعليمية المتنوعة لطلابها بما في ذلك المواد المطبوعة، والأشرطة السمعية، وأشرطة الفيديو، والأقراص المدمجة، والمناهج عبر الانترنت.

وأشار إلى أن الجامعة توفر الدعم التعليمي عن "طريق مراكز التعلم" من خلال شبكة خاصة عبر الأقمار الصناعية تتضمن مجموعة من المحطات الطرفية المضيفة VSAT،موضحا أن معايير القبول للبرامج الدراسية في الجامعة العربية المفتوحة تنحصر في قيام الطالب بتقديم شهادة معتمدة بإنهائه المرحلة الثانوية، كما تنظر في قبول خريجي المعاهد المتوسطة الراغبين فى الإلتحاق ببرامج دراسية تؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس٠

وأوضح رئيس الجامعة أن الدارسين فى الجامعة يمكنهم الحصول على درجة البكالوريوس وهى معتمدة بالنسبة لمصر في 4 تخصصات وهي " إدارة الأعمال، تقنيات المعلومات والحوسبة(علوم الحاسب الآلي)،اللغة الإنجليزية والحوسبة، التربية" من المجلس الأعلى للجامعات بمصر ومن هيئة الاعتماد البريطانية، وتتفرد الجامعة بمنح طلابها ميزة الحصول على الشهادة البريطانية إلى جانب شهادتها المعتمدة من الأعلى للجامعات.

وأردف قائلا إن "الجامعة ترتبط بشراكة تعليمية مع الجامعة البريطانية المفتوحة وهي أول جامعة في العالم العربي يتم اعتماد برامجها من قبل مؤسسة الاعتماد البريطانية، وتتلخص فوائد تلك الشراكة فى تلقى خريجى الجامعة درجاتهم العلمية وشهادات تخرجهم برعاية من الجانبين، وبموجب هذه الشراكة يتاح للجامعة العربية المفتوحة استخدام المواد التعليمية المستخدمة في الجامعة البريطانية.

وأضاف أنه فى صدد هذه الشراكة تقدم الجامعة البريطانية باعتبارها أقدم مؤسسة جامعية خاصة بالتعليم المفتوح الاستشارات الأكاديمية والدورات التدريبية للكادر الأكاديمي بالجامعة العربية المفتوحة، بالإضافة إلى الأساليب والتقنيات الحديثة في نظام التعليم المدمج،وتلتزم الجامعة العربية بمعايير الجودة العالمية وفق متطلبات هيئة الاعتماد البريطانية.

وأوضح أن الجامعة البريطانية المفتوحة تدعم التواصل الإلكتروني لطرح المقررات وأعمال الامتحانات والتقييم، بالإضافة إلى اعتمادها لبرامج الدراسية وشهادات التخرج مما يجعل الخريج العربي له كافة مميزات خريج الجامعة البريطانية في دول الاتحاد الأوروبي.

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