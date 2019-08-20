ارتفاع إيرادات السياحة في تونس 44% خلال 8 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات قطاع السياحة في تونس نمت 44 في المائة، لتصل إلى 3.16 مليار دينار (1.12 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى العاشر من أغسطس الحالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2018.



وقطاع السياحة الحيوي، وهو مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، يمثل نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن شأن نمو عائدات السياحة أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد المتعثر وأن يرفع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.



وقال البنك المركزي إن عائدات السياحة كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي في حدود 2.19 مليار دينار (762.8 مليون دولار)، وتتوقع تونس استقبال نحو تسعة ملايين سائح هذا العام لأول مرة مع حملات ترويجية قوية استهدفت الأسواق التقليدية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، واستقبلت تونس في العام الماضي 8.3 مليون سائح.



في غضون ذلك، تستعد الحكومة التونسية للإعلان عن قانون مالية تكميلي بهدف سد الثغرات العديدة التي طرأت على ميزانية الدولة المخصصة للسنة الحالية.