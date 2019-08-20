تراجع معدل التضخم على أساس سنوي في منطقة اليورو

أظهرت تقديرات معدلة نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي "يوروستات"،، تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي على أساس سنوي في دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 1 في المائة، ليسجل أدنى مستوى في أكثر من عامين.



ويعني هذا تراجع التضخم على أساس سنوي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر يونيو، مبتعدًا بصورة أكبر عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دون الـ2 في المائة، لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة.



وعلق ماديس مولر، محافظ البنك المركزي الإستوني، أمس في مقال صحافي قائلًا إن معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي يبلغ 1 في المائة فقط في يوليو، منخفض للغاية، وقد يقرر البنك المركزي الأوروبي في أيلول المزيد من التحفيز.