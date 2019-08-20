خبراء يتوقعون خسارة أمريكا في الحرب مع الصين

توصل متخصصين من المركز الأمريكي للدراسات بجامعة سيدني في أستراليا، إلى استنتاج يشير إلى فقد الولايات المتحدة الأمريكية تفوقها في غرب المحيط الهادئ، حيث أصبحت غير قادرة على مواجهة الصين في حالة نشوب صراع مفتوح.



وقال تقرير المختصين: "استراتيجية الدفاع الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ تمر بأزمة غير مسبوقة. هذه في الأساس أزمة نشأت من عدم التطابق بين أهداف واشنطن الاستراتيجية والوسائل المتاحة."



وفقًا للخبراء، على الرغم من أن قيادة الجيش الأمريكي تحاول التعامل مع هذه المشكلات، إلا أنها تعيقها "عقلية القوة العظمى التي عفا عليها الزمن لنخب السياسة الخارجية".



يشير الباحثون إلى أنه في العقد الماضي، عانت ميزانية الدفاع الأمريكية من التأخير وعدم القدرة على التنبؤ بالتمويل.



وبسبب هذا، فإن البنتاجون ليس لديه فرصة لزيادة حجم الجيش وشراء أسلحة جديدة، حسبما ذكر التقرير. أدى إلغاء وتأخير إدخال برامج جديدة إلى تأخر تحديث القوات المسلحة.



يحث الخبراء الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك أستراليا واليابان، على مراجعة الميزانيات العسكرية لمواجهة الصين السريعة التطور.



وفقا لهم، نشر جيش التحرير الشعبي الصيني حوالي 1500 صاروخ باليستي قصير المدى، و450 صاروخًا متوسط ​​المدى، و160 صاروخًا مداها أكبر من المتوسط، ومئات الصواريخ بعيدة المدى الأرضية.