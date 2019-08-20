4.25 % أول معدل فائدة أساسى على القروض في الصين بعد إصلاح آلية التسعير

أعلن المركز الوطني الصيني للتمويل بين البنوك اليوم الثلاثاء أن معدل الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام بلغ 4.25 في المئة، وهو أول عرض أسعار بعد أن قررت البلاد إصلاح آلية تسعير الإقراض.



وكان معدل الفائدة الأساسي الجديد على القروض فوق خمس سنوات 4.85 في المئة.



وتم تقديم معدل الفائدة الأساسي على القروض عام 2013 والذي تم الإفصاح عنه كل يوم تداول، كمرجع قائم على السوق للمقرضين لتحديد معدلات الفائدة على القروض.



وأصدر البنك المركزي يوم السبت خطة لتحسين وإصلاح آلية معدل الفائدة الأساسي على القروض في أحدث خطوة لخفض تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي.



وسيتم الكشف عن عروض معدلات الفائدة الأساسية الجديدة على القروض الساعة 9:30 صباحا في اليوم العشرين من كل شهر، استنادا إلى عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي بما يعكس بشكل أفضل التغييرات السوقية.



وسيكون عرض أسعار اليوم الثلاثاء ساري المفعول حتى الإصدار التالي في 20 سبتمبر.