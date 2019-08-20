أوركسترا شانغهاى السيمفونية تبهر الجمهور بمهرجان أدنبرة الدولى

أبهرت أوركسترا شانغهاي السيمفونية، التي مر على تأسيسها 140 عاما، المشاهدين ليلة يوم الاثنين بحفل موسيقي مذهل بمناسبة أول ظهور للفرقة الصينية في مهرجان أدنبرة الدولي، وهو حدث فني رائد على مستوى العالم.



وقدم الحفل أعمالا موسيقية صينية وغربية على حد سواء، بما في ذلك المقطوعة الافتتاحية التي تضمنت معزوفتي "وو شينغ" (العناصر الخمسة) للموسيقي الصيني الرائد تشن تشيغانغ و"السيمفونية رقم 5" لدميتري شووستاكوفيتش على نغمة دي منخفضة. وتعاونت عازفة التشيلو الأمريكية الشهيرة أليسا وايلرشاين مع المجموعة من خلال أداء كونشرتو دفوراك على نغمة بي منخفضة.



وانتهى الحفل بمعزوفة "ليلة جميلة"، وهي مقطوعة من الموسيقى الصينية التقليدية، وحظيت بتصفيق وهتاف هائل من جانب ما يربو عن 2000 متفرج اكتظت بهم قاعة أوشر هول الشهيرة.



ويوافق هذا العام الذكرى الـ140 السنوية لتأسيس أوركسترا شانغهاي السيمفونية. وخلال العقود الماضية، أثناء أداء الموسيقى الغربية الكلاسيكية، بذلت الأوركسترا جهودا كبيرة لإنشاء أعمال موسيقية صينية لعرض الثقافة الصينية العميقة على جمهور عالمي.



وقدم مهرجان أدنبرة الدولي، الذي تأسس في 1947، عروضا مذهلة من بعض أفضل الموسيقيين والفنانين في العالم. وانطلقت فعاليات المهرجان هذا العام في 2 أغسطس ويستمر حتى 26 منه.