وسائل إعلام: اليونان لم تبلغ بأن ناقلة النفط الإيرانية ستتجه إلى كالاماتا

قالت وسائل إعلام يونانية إن السلطات اليونانية لم تتسلم أي تبليغ بأن ناقلة النفط الإيرانية، التي احتُجزت من قبل بريطانيا لأكثر من شهر، ثم أطلقتها سلطات جبل طارق ليلة الأحد، ستتجه إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان.



ووفقا لتقرير إعلامي، فإن مصادر بوزارتي الشحن والخارجية اليونانيتين، قد قالت لصحيفة ((بروتو ثيما- أو الخبر الأهم))، إن أثينا تتابع القضية عن كثب، وحتى تصل الناقلة إلى المياه اليونانية ربما في 25 أغسطس الحالي، إذا لم تغير مسارها، فهناك وقت كاف للتشاور.



وقالت نفس المصادر إن ميناء كالاماتا غير مناسب لاستقبال ناقلات كبيرة مثل (ادريان داريا1) (التي كانت تحمل اسم غريس 1).



وفي ردّ على سؤال حول تقارير إعلامية أشارت إلى أن الناقلة تتوجه لليونان لإفراغ حمولتها، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الإثنين، خلال زيارته لفنلندا إن إيران لا يمكنها أن تكون شفافة جدا حول نقل نفطها، بسبب العقوبات الأمريكية.