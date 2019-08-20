وفد وزارى أنغولى يُقيّم وضع لاجئى الكونغو الديمقراطية فى إحدى المقاطعات

بدأت السلطات الأنغولية في تقييم وضع اللاجئين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية والمقيمين في أنغولا، وذلك في إطار عملية الإعادة إلى الوطن، التي تباشرها بالتعاون مع الأمم المتحدة.



ويقوم وفد وزاري، برئاسة وزير الدفاع الأنغولي سالفينانو دي خيسوس سيكويرا ووزيرة العمل الاجتماعي والأسر والنهوض بالمرأة فوستينا فرنانديز ألفيس، بزيارة لمقاطعة لوندا نورتي شرقي البلاد لإجراء هذا التقييم.



جاءت زيارة الوفد بعدما سار 8 آلاف لاجئ على الأقل من إجمالي 23600 لاجئ متواجدين في مدينة لوفوا بمقاطعة لوندا نورتي، ساروا فجأة نحو حدود أنغولا مع الكونغو الديمقراطية يوم الأحد.



وتتفاوض الحكومة الأنغولية حاليا مع اللاجئين الباقين لكي تثنيهم عن العودة إلى الكونغو الديمقراطية دون خلق الظروف اللوجستية اللازمة لإعادة توطينهم.



وصدرت التوصية بالبقاء في مخيم لوفوا للاجئين عن الأطرف ذات الصلة المشاركة في عملية الإعادة إلى الوطن، وهي أنغولا والكونغو الديمقراطية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.