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عالم

وزراء خارجية سيئول وبكين وطوكيو يجتمعون اليوم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية سيئول وبكين وطوكيو اليوم الثلاثاء في بكين بالصين وسط الصراع المتصاعد بين كوريا الجنوبية واليابان.

ستعقد وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا الدورة التاسعة لاجتماع وزراء الخارجية الكوري الجنوبي - الصيني - الياباني مع نظيريها الصيني وانغ يي والياباني تارو كونو صباح اليوم في بكين.

ومن المخطط أن يشارك الوزراء في مأدبة عشاء ترحيبية اليوم الثلاثاء، ثم سيلتقون مجددا في اليوم التالي لعقد المحادثات الثلاثية.

ومن المتوقع أن يعقد الوزارء أيضا محادثات ثنائية منفصلة. وفي هذا الصدد، قالت وكالة رويترز نقلا عن وزارة الخارجية اليابانية، إن المحادثات الثنائية بين وزيري خارجية سيئول وطوكيو ستعقد في يوم 21 أغسطس.

ويأتي اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث لأول مرة منذ 3 أعوام بهدف التوصل إلى اتفاق لعقد محادثات القمة الكورية الجنوبية - الصينية - اليابانية في بكين في أواخر العام الجاري.

ويأتي الاجتماع قبيل اتخاذ كوريا الجنوبية واليابان قرار فيما يخص مد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA) في يوم 24 أغسطس وكذلك قبل دخول مشروع القانون الياباني بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة البلاد للشركاء التجاريين الموثوق بهم حيز التنفيذ في يوم 28 أغسطس.

وبغض النظر عما إذا كانت المحادثات الثنائية بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان ستعقد أم لا، فمن المتوقع أن يقوم الوزيران بمحاولات متنوعة لتخفيف الصراع بين البلدين خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث.

يذكر أن وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان عقدا محادثاتهما الثنائية الأخيرة على هامش منتدى الأمن الإقليمي لآسيان في بداية شهر أغسطس الجاري إلا أنهما فشلا في تضييق الخلاف بين البلدين.

وأدى قرار اليابان لإسقاط كوريا الجنوبية من قائمتها للشركاء التجاريين الموثوق بهم إلى تصاعد الصراع بين البلدين.

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