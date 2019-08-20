الممثل الأمريكى لشؤون كوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية اليوم

من المقرر أن يزور الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون كوريا الجنوبية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.



وفي صباح يوم غد الأربعاء، سيجتمع بيجون مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون، ممثل وزارة الخارجية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، لتنسيق الاستراتيجيات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل بدء مفاوضات نزع السلاح النووي على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



وسيجتمع بيجون أيضا مع كبار المسؤولين بوزارة الوحدة وغيرها من الوزارات المعنية بعد ظهر يوم الأربعاء، ثم سيغادر كوريا الجنوبية يوم الخميس.



وتأتي زيارة بيجون إلى كوريا الجنوبية تزامنا مع انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لهذا السبب تتركز الأنظار حول الزيارة لما تثيره من احتمالات لاستئناف مفاوضات نزع السلاح النووي المتوقفة على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



وتتركز الأنظار على إمكانية إجراء اتصال من وراء الستار بين بيجون ومسؤولين كوريين شماليين في قرية الهدنة "بانمونجوم" أو في أي مكان آخر أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية، وكذلك حول إمكانية توضيح المسئول الأمريكي لموقفه من ذكر اسمه كمرشح قوي لمنصب السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا.



فسبق أن أفادت وسائل الإعلام الأمريكية إنه من المحتمل أن يحل بيجون محل جون هيتشمون السفير الأمريكي المعتمد لدى روسيا حاليا والذي ستنتهي فترته في أوائل أكتوبر القادم.