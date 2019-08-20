تزايد عدد حرائق الغابات بالبرازيل بنسبة 82% فى 2019

زاد عدد حرائق الغابات في البرازيل بنسبة 82 % في الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما أعلن المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البلاد يوم الثلاثاء.



وذكر المعهد أنه قد تم تسجيل 71497 من حرائق الغابات في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، بزيادة عن 39194 في نفس الفترة من عام 2018.



وذكر ألبرتو سيتزر الباحث بالمعهد أن جميع الحرائق هي نتاج نشاط بشري، بعضها وقع عن طريق الصدفة والبعض الآخر كان متعمدا.



وتسبب الارتفاع الحاد في عدد حرائق الغابات في حدوث ظواهر غريبة في عدة مناطق بالبرازيل يوم الاثنين.



فبحلول فترة منتصف الظهيرة في أماكن مثل مدينة ساو باولو التي تعد أكبر المدن البرازيلية وتقع على بعد آلاف الكيلومترات من منطقة حرائق الغابات في غابات الأمازن المطيرة، صارت السماء حالكة السواد كما لو كان الليل قد حل، وملبدة "بضباب" كثيف. ونتج "الضباب" بشكل جزئي -- كما يقول العلماء -- عن الدخان الذي نقلته الرياح من منطقة الغرب الأوسط.