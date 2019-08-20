الاتحاد الأوروبى يخصص 10 ملايين يورو لمساعدة البوسنة والهرسك

ذكر وفد الاتحاد الأوروبي إلى البوسنة والهرسك في بيان اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغا إضافيا وقدره 10 ملايين يورو (11.09 مليون دولار أمريكي) لمساعدة البوسنة والهرسك على إدارة الهجرة.



فكما تقرر، سيتم استخدام المبلغ الإضافي لفتح مراكز استقبال مؤقتة إضافية في البلاد وتزويد المهاجرين واللاجئين بالخدمات والحماية الأساسيين، بما في ذلك الغذاء والمأوى والحصول على خدمات الصرف الصحي والصحة العامة.



ووفقا لتقديرات وزارة الأمن في البلاد، فقد تم تسجيل دخول 10525 مهاجرا غير شرعي أراضي البوسنة والهرسك في النصف الأول من العام الجاري.



ويوجد حاليا حوالي 7400 مهاجر يقيمون بصفة مؤقتة في البلاد، ومعظمهم يقيم في كانتون أونا سانا في الجزء الشمالي من البوسنة والهرسك.



وبخلاف مساعدته المهاجرين في توفير الاحتياجات الأساسية، سيواصل الاتحاد الأوروبي تحسين قدرة مسؤولي الحدود في البلاد على تحديد مواطني البلدان الثالثة الذين يعبرون الحدود وتسجيلهم وإحالتهم.



وبهذه الطريقة، كما ذكر وفد الاتحاد الأوروبي إلى البوسنة والهرسك، ستتم المساهمة في مكافحة ومنع تهريب المهاجرين والاتجار بهم وغير ذلك من الجرائم العابرة للحدود.



ومنذ عام 2007، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إلى البوسنة والهرسك تصل قيمتها إلى 58.6 مليون يورو (65 مليون دولار أمريكي) في مجال الهجرة وإدارة الحدود.



فقد مر مئات الآلاف من المهاجرين عبر ما يسمى بطريق البلقان في عام 2015 محاولين الوصول إلى أوروبا الغربية، ولكن البوسنة والهرسك لم تكن حينئذ جزءا من هذا الطريق.



وبعد ذلك، أغلق ما يسمى بطريق البلقان ودخل حوالي 36 ألف مهاجر أراضي البوسنة والهرسك منذ يناير 2018، معظمهم من باكستان وبنغلاديش والعراق.