برلمانى: تطوير شبكة الطرق دفع عجلة التنمية والاستثمار

قال شرعى صالح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدولة أقامت شبكة طرق هائلة وقوية خلال الخمس سنوات الأخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأضاف "صالح" في تصريحات صحفية له، أن شبكة الطرق والمحاور التى نفذتها الدولة والجارى تنفيذها، حلت مشكلات كبيرة وخففت معاناة المواطنين مع الطرق، مما يساهم فى تقليل معدل الحوادث، خاصة أن الطرق الجديدة منفذة على أعلى مستوى ووفقا للمواصفات العالمية، ومراعاة معايير السلامة والأمانة، وأيضا ساهمت فى تخفيف الضغط على الطرق الأخرى القديمة.



وأشار نائب محافظة أسوان، إلى أن هذه الطرق تسببت فى وجود بنية تحتية قوية فى مصر، مما يشجع الاستثمار، ويساهم فى دفع عجلة التنمية، مطالبا بالعمل بالتوازى على تطوير وتأهيل الطرق الداخلية المتهالكة فى المدن والقرى.