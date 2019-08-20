بومبيو يعرب عن أسفه لإطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أسفه لإطلاق الناقلة الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق، واصفا ما حدث بأنه "خطأ من الجانب البريطاني".



وأضاف "بومبيو"، في تصريحات له: "من المؤسف أن تتجه الأرباح النفطية إلى قوة القدس الإيرانية، التابعة لقوات الحرس الثوري، بقيادة قاسم سليماني، وتلك القوات زرعت الرعب وقتلت الأمريكيين في جميع أنحاء العالم".



وقال إن إتاحة مزيد من الأموال والثروة والموارد لهذه القوات ستمكنها من مواصلة جرائمها الإرهابية وستستمر في حملة اغتيالاتها في أوروبا، مؤكدا أن بلاده تحاول وقف هذه المساعي من جانب طهران، لكن من المؤسف أنه تم إطلاق سراح تلك الناقلة الإيرانية.



يذكر أن حكومة جبل طارق، كانت قد قررت إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" بعد احتجازها لأسابيع، وقد رفضت تلك السلطات طلبا أمريكيا بإعادة احتجاز الناقلة وشحنتها النفطية بسبب اختلاف القوانين بين الجانبين.