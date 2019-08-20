الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

سياسي

"زراعة البرلمان": نحتاج لتشريعات تعزز الاستفادة من مخلفات الذبح

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:53 ص
النائب هشام الشعينى
النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
إسلام نصير
طباعة
قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن العديد من الدول الأوروبية وضعت خطة لإعادة تدوير المخلفات، ومنها بقايا الذبح على سبيل المثال، لاستخلاص نوع من أنواع الأسمدة، وكذلك الأعلاف للحيوانات.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في تصريحات صحفية، أن هذه المخلفات تمثل ثروة قومية، ولكن لابد من آلية لحسن الاستفادة منها، والوقوف على أبحاث بعض الدول فى هذا الصدد، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مثل باقى الدولة، لتفادى مخاطرها، وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق عائد مادى.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هذا الأمر يستوجب اقرار تشريع للتعامل مع مثل تلك المخلفات، وينظم طريقة التخلص منها، ولكن بفوائد تعود على المواطن حتى نشجعه على الامتثال والحفاظ على البيئة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

منذ حوالي 9 ساعات

كيف اكتشفت قوات الأمن بالصدفة زواج أم كلثوم.. وماذا فعل عبد الناصر؟

منذ حوالي 21 ساعة

بالفيديو.. لحظة وصول البشير إلى قاعة محاكمته بالخرطوم

ads

الصور

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

الأكثر قراءة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

كيف اكتشفت قوات الأمن بالصدفة زواج أم كلثوم.. وماذا فعل عبد الناصر؟

أيام زمان

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

الصحة

أبرزها فقدان الوزن.. نصائح هامة لمرضي السكري

7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات

حمية "الكيتو" تحسن إفرازات الدماغ

دراسة: ارتفاع الضغط يسبب الخرف

الرئيس نيوز

استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة

اتحاد اليد يوجه رساله لنظيره النيجيري عقب مساندة المنتخب بنهائي المونديال

نائب للحكومة: لماذا لا نبحث بديل للقمح الروسي بعد الانفجار النووي؟

النيابة تحقق في وفاة أحمد أبو عريضة صاحب "البصمة المجهولة"

منوعات

قطة "يتيمة" تحقق أرباحا كبيرة لزوجين عبر "انستجرام"

شورت بوزن 5 كيلو لعلاج المشلولين جزئيًا

العثور على تابوت فريد في القرم

الأمير أندرو يرفض تقارير بشأن علاقته بفضيحة إبستين

كشكول

عاجل.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

قيادات جامعة الأزهر وعميد كلية الطب يتفقدون المستشفى التخصصى

رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

«شرق كفر الشيخ التعليمية» تعلن الوظائف الإشرافية المطلوبة وشروطها

إسلام سياسي

تقرير أمريكي يحذر من خطورة القاعدة في اليمن

محامي إخواني يفتح النار على حزب العدالة والتنمية التركي

تركيا تتدخل عسكرياً لإنقاذ إرهابي جبهة النصرة في خان شيخون

أمين "البحوث الإسلامية": حوار الأديان ضرورة لاستقرار الحياة


زيت وسكر

تفاصيل العلاج بالموسيقى في الهند

استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالقاهرة

“تموين بنها” تطلق حملة للمرور على المجازر

خطة لتطوير منظومة الصحة بكفر الشيخ

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض "نوح الحمام" و"شباك مكسور" بالمهرجان القومى للمسرح

الليلة.. حفل يجمع "بشير" مع فرقة نور بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. "عازفة الكمان" على طاولة مكتبة مصر الجديدة

ننشر فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى لهذا اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك