"زراعة البرلمان": نحتاج لتشريعات تعزز الاستفادة من مخلفات الذبح

قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن العديد من الدول الأوروبية وضعت خطة لإعادة تدوير المخلفات، ومنها بقايا الذبح على سبيل المثال، لاستخلاص نوع من أنواع الأسمدة، وكذلك الأعلاف للحيوانات.



وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في تصريحات صحفية، أن هذه المخلفات تمثل ثروة قومية، ولكن لابد من آلية لحسن الاستفادة منها، والوقوف على أبحاث بعض الدول فى هذا الصدد، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مثل باقى الدولة، لتفادى مخاطرها، وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق عائد مادى.



وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هذا الأمر يستوجب اقرار تشريع للتعامل مع مثل تلك المخلفات، وينظم طريقة التخلص منها، ولكن بفوائد تعود على المواطن حتى نشجعه على الامتثال والحفاظ على البيئة.