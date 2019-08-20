حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 20 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: ثق بقدراتك المهنية وبخبرتك الواسعة إلى أقصى الحدود، ولا تكترث لمحاولات الحط من عزيمتك وإحباطك.



عاطفيًا: حاول أن تكون صريحًا جدًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، ولن تنطلي عليه ألاعيبك.



صحيًا: تبدو على وجهك علامات السعادة وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي تفتقدها طويلًا.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.