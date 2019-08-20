حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 20 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: يبدأ هذا اليوم بانفراج على الصعيد المهني ويكون واعدًا جدًا، ويحمل إليك خبرًا جيدًا وأحلامًا ولقاءات استثنائية.



عاطفيًا: يوم من التجاذب مع الشريك لتحقيق مكاسب محدّدة، لكن بعض التنازلات يحدّد أفق العلاقة بينكما لاحقًا.



صحيًا: من الناحية الصحية، يجب توخي الحذر من حدوث بعض المشاكل الصحية بالإضافة إلى الحذر من حادث بسيط.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.