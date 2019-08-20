الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 20 أغسطس 2019

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:44 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يبدأ هذا اليوم بانفراجة على الصعيد المهني ويكون واعدًا جدًا، ويحمل إليك خبرًا جيدًا وأحلامًا ولقاءات استثنائية.
عاطفيًا: يوم من التجاذب مع الشريك لتحقيق مكاسب محدّدة، لكن بعض التنازلات يحدّد أفق العلاقة بينكما لاحقًا.
صحيًا: من الناحية الصحية، يجب توخي الحذر من حدوث بعض المشاكل الصحية بالإضافة إلى الحذر من حادث بسيط.

الثور
مهنيًا: تناقش قضية قد يكون لها علاقة بمهنتك، تجّنب النزاعات التي قد تكون شديدة جدًا هذا اليوم وتتطوّر إلى الأسوأ.
عاطفيًا: الواقعية في الحياة العاطفية أساسية وضرورية، فهي تساعد على فهم الأمور على نحو أوضح وتبعدك عن السلبيات.
صحيًا: يحاول بعض الزملاء في العمل تحذيرك من أي خطوة ناقصة، لكنك لم تكترث، وهذا قد يكون له ثمنه في الأيام المقبلة.

الجوزاء
مهنيًا: ثق بقدراتك المهنية وبخبرتك الواسعة إلى أقصى الحدود، ولا تكترث لمحاولات الحط من عزيمتك وإحباطك.
عاطفيًا: حاول أن تكون صريحًا جدًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، ولن تنطلي عليه ألاعيبك.
صحيًا: تبدو على وجهك علامات السعادة وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها طويلًا.

السرطان
مهنيًا: طبعك المتقلب لن يسعفك كثيرًا في التعاطي مع الزملاء في العمل، عليك تحديد أولوياتك لبلوغ أهدافك.
عاطفيًا: تلتقي أخيرًا بعد طول انتظار الشخص الذي تحلم به هذا اليوم، فتشعر بارتياح معه وتمضيان معًا أجمل الأوقات.
صحيًا: تخصص هذا اليوم لممارسة رياضة الدراجات الهوائية مع مجموعة من الأصدقاء.

الأسد
مهنيًا: الأعمال تسير كما هو مخطط لها، ويجعل هذا اليوم الأمور أكثر وضوحًا ويحثك على العمل الجدّي والوعي.
عاطفيًا: نظرات الشريك المشككة تزعجك وتقلقك، وتدفعك إلى القيام بردّ حاسم لقطع الطريق أمام شكه في جدية علاقتكما.
صحيًا: لازم البيت إذا شعرت بعوارض الزكام، فالطقس البارد يسهم في تأزيم الوضع.

العذراء
مهنيًا: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذانًا صاغية.
عاطفيًا: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة الشريك، وتظهر النتائج سريعًا وتكون راضيًا وسعيدًا جدًا.
صحيًا: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود.

الميزان
مهنيًا: لا تعرّض سمعتك للأذى ولا سلامتك للخطر، كن حريصًا على أعمالك وانتبه من غدرات الآخرين.
عاطفيًا: لن تخسر الرهان مع الشريك، تريث بعض الشيء بانتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا وتنطلق نحو الأفضل.
صحيًا: الصداع المتكرر في المدة الأخيرة لا يدعو إلى القلق، لكن من الافضل أن تستشير طبيبك.

العقرب
مهنيًا: لا تدفع الأمور نحو المواجهة المباشرة في العمل، لكن الظروف في مصلحتك في الوقت الحالي.
عاطفيًا: لا تدع الارتباك يسيطر عليك، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة.
صحيًا: اتخذ خطوات حاسمة بشأن التقيد بالإرشادات الصحية المطلوب منك تنفيذها.

القوس
مهنيًا: تمتلئ قوة وحيوية وطموحًا ولا تعرف معنى الراحة وتخوض مغامرات وتفتح أبوابًا مغلقة وتحلم.
عاطفيًا: لا تحاول أن تلزم الصمت وأن تخفي بعض الأفكار والمخططات عن الشريك، بل ابحث معه الدوافع الحقيقية.
صحيًا: تواجه بعض المشاكل في الإمعاء، ما يستدعي منك زيارة الطبيب ليصف العلاج المناسب.

الجدي
مهنيًا: تناقش بهدوء وبحماسة وبثقة، وقد تفاجئ الخصم بثبات مواقفك وبمتانة أعصابك وبذكائك الحاد.
عاطفيًا: إذا وجدت أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، فإنك تضطر إلى معاملته بالمثل.
صحيًا: إنتبه إلى صحة الأولاد وخصوصًا في هذا الشهر الذي قد يفاجئهم بضربات شمس تسبب لهم وعكة صحية.

الدلو
مهنيًا: حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع يسعى إلى أن تنال حقك، وهذا يشعرك بارتياح وسعادة كبيرة.
عاطفيًا: عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك قد تبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.
صحيًا: كن على ثقة أن الحمية التي ما زلت تتبعها تفيدك على المدى المنظور، والنتائج قريبة ومبشرة.

الحوت
مهنيًا: لا تترك المجال لزملائك ليتمكنوا من مجاراتك، بل حاول أن تحافظ على النجاح الذي حققته لنفسك.
عاطفيًا: عليك أن تخرج من الوحدة والعزلة، والشريك يكون مساعدًا في هذا المجال إلى حد كبير.
صحيًا: لا تجارِ الآخرين في إهمال صحتهم، بل انتبه إلى نفسك ودارها بالتي هي أحسن.

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