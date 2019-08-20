تنفيذ 1898 حكمًا قضائيًا وضبط 529 مخالفة مرافق بالمنيا

تمكنت حملة أمنية مكبرة ضمت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا، بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمدن ومراكز المحافظة وشرطة المرافق من تنفيذ 1898 حكم قضائي مختلف، وضبط 529 مخالفة مرافق عامة.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي في ضبط وتنفيذ 1898 حكم قضائي مختلف من بينها أحكام جنائية وحبس جزئي ومستأنف.



كما تمكنت شرطة المرافق من ضبط 529 مخالفة مرافق عامة، منها مخالفات خاصة بالمحلات التجارية والورش أو باعة جائلين أو الاعتداء على حرم الطريق العام أو وجود تشوينات بناء ومخلفات هدم بالشوارع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.