"دجاج الخضار".. وصفة مناسبة لمرضى السكر

من المهم للغاية بالنسبة لمرضى السكر أن يكونوا حذرين للغاية مع الأشياء التي يضعونها أمامهم على طاولة الطعام، فقد يكون من الصعب في بعض الأحيان التخطيط لوجبات الطعام، الأمر الذى يؤثر بالسلب على مستوى السكر لديهم



وقدم خبراء التغذية زوالطهى بموقع "healthdigezt" وصفة جديدة لطبق "الدجاج بالخضار" مناسب لمرضى السكرى.



المكونات:

- 2 ملعقة طعام زيت زيتون.

- 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

- ربع ملعقة صغيرة ملح.

- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

- 1 بيضة خفقت مع 1 ملعقة طعام حليب

- طبق من قطع صدور الدجاج.

- 1 كوب من البازلاء الخضراء الطازجة أو المجمدة.

- 1 كوب مشروم، شرائح سميكة.

- 1 حبة بطاطس كبيرة.

- 2 جزر كبيرة مقطعة إلى شرائح.



طريقة التحضير:

في قدر كبير، يُسخّن زيت الزيتون، ثم يتم رمي البطاطس والجزر والكرفس والكراث، ويُحرَّك المزيج لمدّة 5 دقائق ثم يُضاف الدقيق والزعتر والملح ويقلب جيدا ويضاف مرق الدجاج.



انقل كل شيء في طبق دائري يبلغ عمقه حوالي 9 بوصات، مع السماح لتبرد المكونات لعدة دقائق.



وأثناء انتظار تبريده، سخن الفرن إلى 400 درجة.



وضع الدجاج مع الخضراوات فى وعاء ووضعها فى الفرن لمدة 20 دقيقة.