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محافظات

ضبط 21 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بالمنيا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:08 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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نجحت أجهزة الأمن بالمنيا في ضبط 21 قطعة سلاح ناري غير مرخصة وكميات من المخدرات من مختلف الأنواع بحوزة عدد من المتهمين قبل بيعها وترويجها خلال حملة أمنية مكبرة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطار من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح أجهزة البحث الجنائي بالمحافظة في ضبط 21 قطعة سلاح ناري غير مرخصة من بينها رشاش وبندقية خرطوش و18 فرد رصاص وخرطوش محلية الصنع بالإضافة إلى 34 طلقة حية من مختلف الأعيرة.

كما تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بالمحافظة من ضبط 4 متهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات من مختلف الأنواع منها 656 جرام حشيش و2013 جرام هيروين و7 جرام أفيون و20 قرص مخدر قبل بيعها وترويجها على عملائهم.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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