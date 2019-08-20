خطة إسرائيلية لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة

كشف مسؤول حكومي إسرائيلي، الاثنين، عن استعداد إسرائيلي لتسهيل مغادرة سكان قطاع غزة وهجرتهم منه، من خلال إمكانية تسخير مطار تابع لها في النقب؛ للسفر في حال موافقة أي دولة على استقبالهم.



وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن إسرائيل مستعدة لتشجيع السكان على مغادرة قطاع غزة، وحتى فتح أحد مطارات النقب للاستخدام، إذا ما وافقت أي دولة على استقبالهم.



وأضاف، أن إسرائيل مستعدة لفتح المعابر في غزة، بل إنها مستعدة للسماح لسكان غزة بالإقلاع من مطاراتها، إذا كانت هناك دول سوف تستوعبهم، وترتيب حركة المرور لهم وفتح أحد مطارات النقب وترتيب سفرهم للخارج.



وتابع، "كانت هناك محاولة إقناع بعض الدول في استقبال فلسطينيين لكنها فشلت"، مشيرا إلى أن 35 ألف فلسطيني غادروا قطاع غزة طواعية خلال العام الماضي، دون مساعدة من إسرائيل.



ويعاني قطاع غزة، من ظروف اقتصادية سيئة للغاية بفعل الحصار المفروض على القطاع، والأوضاع السياسية والانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على غزة منذ العام 2007.