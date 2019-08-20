أرسنال يخطط لإغراء أوباميانج ولاكازيت ماديًا

يخطط نادي أرسنال الإنجليزي لتجديد عقدي نجمي الفريق، بيير آيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت مع إضافة حوافز خاصة في حالة العودة إلى دوري أبطال أوروبا.



وفشل المدفعجية في التأهل إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي، حيث لم ينجح في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما دفع الفريق لإبرام صفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية المنتهية في إنجلترا.



نادي شمال لندن استقدم نيكولاس بيبي الجناح الإيفواري المميز من ليل الفرنسي في صفقة قياسية، كما وقع مع الظهير الأيسر تيرني، قلب الدفاع دافيد لويز من تشيلسي وداني سيبايوس نجم ريال مدريد الإسباني.



ويتقاضى لاكازيت راتبًا أسبوعيًا يقارب 140 ألف جنيه إسترليني، في حين يحصل أوباميانج على حوالي 200 ألف باوند أسبوعيًا.



صحيفة ديلي ميل البريطانية الشهيرة ذكرت أن أرسنال يخطط لإغراء ثنائي هجومه بزيادة في راتبه في حالة مواصلة مشوارهما في ملعب الإمارات، مع إضافة حوافز في حال مساعدة الفريق على التأهل إلى دوري الأبطال.