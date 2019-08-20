الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

أرسنال يخطط لإغراء أوباميانج ولاكازيت ماديًا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:44 ص
جريدة الدستور
طباعة
يخطط نادي أرسنال الإنجليزي لتجديد عقدي نجمي الفريق، بيير آيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت مع إضافة حوافز خاصة في حالة العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وفشل المدفعجية في التأهل إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي، حيث لم ينجح في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما دفع الفريق لإبرام صفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية المنتهية في إنجلترا.

نادي شمال لندن استقدم نيكولاس بيبي الجناح الإيفواري المميز من ليل الفرنسي في صفقة قياسية، كما وقع مع الظهير الأيسر تيرني، قلب الدفاع دافيد لويز من تشيلسي وداني سيبايوس نجم ريال مدريد الإسباني.

ويتقاضى لاكازيت راتبًا أسبوعيًا يقارب 140 ألف جنيه إسترليني، في حين يحصل أوباميانج على حوالي 200 ألف باوند أسبوعيًا.

صحيفة ديلي ميل البريطانية الشهيرة ذكرت أن أرسنال يخطط لإغراء ثنائي هجومه بزيادة في راتبه في حالة مواصلة مشوارهما في ملعب الإمارات، مع إضافة حوافز في حال مساعدة الفريق على التأهل إلى دوري الأبطال.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

الانتقال الحكومي للعاصمة الجديدة فى 2020.. تفاصيل جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

منذ حوالي 15 ساعة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف: اختيار مدرب المنتخب من بين هؤلاء الثلاثة

ads

الصور

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

الأكثر قراءة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

رئيس جنوب السودان يقيل وزير الخارجية

أيام زمان

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

الصحة

أبرزها فقدان الوزن.. نصائح هامة لمرضي السكري

7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات

حمية "الكيتو" تحسن إفرازات الدماغ

دراسة: ارتفاع الضغط يسبب الخرف

الرئيس نيوز

استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة

اتحاد اليد يوجه رساله لنظيره النيجيري عقب مساندة المنتخب بنهائي المونديال

نائب للحكومة: لماذا لا نبحث بديل للقمح الروسي بعد الانفجار النووي؟

النيابة تحقق في وفاة أحمد أبو عريضة صاحب "البصمة المجهولة"

منوعات

قطة "يتيمة" تحقق أرباحا كبيرة لزوجين عبر "انستجرام"

شورت بوزن 5 كيلو لعلاج المشلولين جزئيًا

العثور على تابوت فريد في القرم

الأمير أندرو يرفض تقارير بشأن علاقته بفضيحة إبستين

كشكول

عاجل.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

قيادات جامعة الأزهر وعميد كلية الطب يتفقدون المستشفى التخصصى

رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

«شرق كفر الشيخ التعليمية» تعلن الوظائف الإشرافية المطلوبة وشروطها

إسلام سياسي

تقرير أمريكي يحذر من خطورة القاعدة في اليمن

محامي إخواني يفتح النار على حزب العدالة والتنمية التركي

تركيا تتدخل عسكرياً لإنقاذ إرهابي جبهة النصرة في خان شيخون

أمين "البحوث الإسلامية": حوار الأديان ضرورة لاستقرار الحياة


زيت وسكر

تفاصيل العلاج بالموسيقى في الهند

استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالقاهرة

“تموين بنها” تطلق حملة للمرور على المجازر

خطة لتطوير منظومة الصحة بكفر الشيخ

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل يجمع "بشير" مع فرقة نور بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. "عازفة الكمان" على طاولة مكتبة مصر الجديدة

ننشر فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى لهذا اليوم

الليلة.. مناقشة لكتاب "الأنطولوجيا السياسية" بصالون علمانيون

صفحتنا ع الفيس بوك