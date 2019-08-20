سولشاير: الثقة الزائدة تجعل اللاعب يضيع ركلة الجزاء

أوضح أولي جانر سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، السبب وراء تسديد بول بوجبا ركلة الجزاء ضد وولفرهامبتون بدلا من ماركوس راشفورد.



وسقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فخ التعادل ضد نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من البريميرليج، وقد أهدر بوجبا ركلة جزاء خلال المباراة.



وقال سولشاير خلال تصريحاته بعد المباراة: "لقد قمت بتعيين راشفورد وبوجبا بتسديد ركلات الجزاء، الآن الأمر متروك لهما هما من يقرران من يسدد".



وأضاف: "أحيانا يشعر اللاعب بثقة زائدة عند التسديد لركلات الجزاء، بوجبا سجل العديد من الركلات قبل مباراة اليوم، ولكن باتريسيو حارس وولفرهامبتون قام بتصد رائع".



وارتفع رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط في المركز الرابع، أما وولفرهامبتون فقد حصد النقطة الثانية ليحتل بها المركز الـ12.