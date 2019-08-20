مدرب ولفرهامبتون: تقنية الفيديو تفقد الجمهور لذة الاحتفال بالأهداف

شن نونو سانتو، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي، هجوماخاصية تقنية الفيديو، رغم أنها منحت فريقه هدفا ضد مانشستر يونايتد في تعادل الفريقين مساء الإثنين.



وسقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فخ التعادل ضد نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1-1،خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من البريميرليج.



وقال نونو سانتو خلال تصريحاته بعد المباراة، أن تقنية الفيديو تفقد الجماهير لذة الاحتفال بالهدف، فبعد أن تأتي الفرحة من خلالهم سرعان ما يصابون بالإحباط، حين يقرر الحكم اللجوء إليها.



وعن المباراة قال: " الشوط الأول كان صعب، مانشستريونايتد فريق قوي وهيمنوا على المباراة، في الشوط الثاني عملوا اللاعبين بشكل رائع في كل ناحية، كانت مباراة كرة قدم رائعة، أنا فخور جدًا بلاعبيني."



وارتفع رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط في المركز الرابع، أما وولفرهامبتون فقد حصد النقطة الثانية ليحتل بها المركز الـ12.