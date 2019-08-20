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عالم

باكستان تتهم الهند باستخدام المياه سلاحا فى نزاع كشمير

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:20 ص
جريدة الدستور
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قالت باكستان إن نيودلهي لم تبلغها بتصريف مياه من أحد السدود، مما قد يتسبب في فيضان عبر الحدود، متهمة الهند بشن أحد "حروب الجيل الخامس".

وتوترت العلاقات بين الجارتين بشدة بعد قرار الهند هذا الشهر إلغاء الوضع الخاص للشطر الهندي من كشمير التي يطالب البلدان بالسيادة عليها.

وردت باكستان بغضب وأوقفت وسائل النقل بين البلدين وقطعت العلاقات التجارية مع الهند وطردت السفير الهندي.

وقالت إسلام اباد إن تصريف المياه غير المتوقع في نهر سوتليج الذي يتدفق من الهند إلى باكستان هو جزء من محاولة من جانب نيودلهي لخرق اتفاق مبرم بين بين البلدين منذ فترة طويلة.

وقال مزّمل حسين رئيس هيئة المياه وتنمية الطاقة لرويترز: "يسعون لعزلنا دبلوماسيا وخنق الاقتصاد ومواردنا المائية، والمياه سيكون لها تأثير تلقائي على الاقتصاد والزراعة والري".

وأضاف "حسين" أن الهند تستغل موقعها أعلى النهر لشن أحد "حروب الجيل الخامس" على باكستان.

وقال خورام شاهزد المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب لرويترز: "لم تبلغ الهند باكستان بتصريف المياه".

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