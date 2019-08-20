جهاز العاشر من رمضان: طرح 1560 وحدة سكنية بحى الأندلس

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز العاشر من رمضان، عن طرح 1560 وحدة سكنية بواقع 65 عمارة بتكلفة 390 مليون جنيه بالمرحلة الرابعة التي تقام على مساحة 30 فدانًا بحي الأندلس شرق المدينة، لافتا إلى أن سيتم الانتهاء من المشروع 30 ديسمبر 2020.



وأضاف "شاهين "، في تصريحات لـ"لدستور"، أن المشروع يقام على مساحة 33600 متر مربع وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 800 مليون جنيه.



وفي ذات السياق قال الدكتور أحمد إسماعيل، معاون رئيس جهاز بقطاع التنفيذ، إنه جاري تنفيذ أعمال المرافق على مساحة بقيمة 350 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل طرح مدرسة تعليم أساسي تستوعب 42 فصلًا بتكلفة 30 مليون جنيه.



وأوضح أن المشروع يتضمن وحدة صحية بتكلفة 15 مليون حنيه، ويشمل المشروع سوق تجاري على مساحة 300 متر مربع بتكلفة 20 مليون جنيه.