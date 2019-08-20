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منوعات

قطة "يتيمة" تحقق أرباحا كبيرة لزوجين عبر "انستجرام"

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:17 ص
جريدة الدستور
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تمكن زوجان من تحقيق أرباح كبيرة بسبب قطتهما التي يتابعها ما يزيد عن 4 ملايين شخص عبر تطبيق "انستجرام"، مما يجعلها القطة الأكثر شعبية هناك.

ويقول مالكا القطة نالا إن إدارة حسابها تعد مهمة صعبة للغاية، كونهما يعملان طيلة الوقت، إذ يقوم الثنائي عبر حساب القطة ببيع منتجات مثل ألعاب الحيوانات الأليفة ونشر منشورات عبره مقابل 8 آلاف دولار لكل منشور.

وذكر الزوجان، أنهما اقتنيا القطة في 2010 من إحدى دور رعاية الحيوانات الأليفة وأنشآ حسابًا لها على "انستجرام" بالصدفة، قبل أن يتفاجئ الثنائي بزيادة عدد المتابعين للحساب.

وأوضح الزوجان أنهما بدآ بتلقي عروضا لنشر إعلانات عبر حساب القطة بعدما صارت شهيرة، وهو ما جعل الزوجة ميثاشيتيفان تعتبر أن إدارة حساب القطة يستحق أن يصبح وظيفة وليس هواية.

وأشار الزوجان إلى أن مظاهر شعبية القطة تظهر عندما تشارك في مهرجانات، حيث يحرص الكثيرون على السفر لتحيتها، بل إن البعض يبكي لدى رؤيتها.

وأضافا أنهما يستخدمان حسابات الحيوانات لزيادة الوعي بشأن ما تعاني منه الحيوانات الأخرى مثل الجوع، وكذلك تثقيف الناس حول تربية الحيوانات.

وبسؤالهما عن ماذا سيفعلان عندما تموت القطة، أجابا أنهما يفكران كثيرًا في هذا، وأنهما يركزان على كيفية الاستمرار في مساعدة الحيوانات، ومن ثم بناء شيء يبقى ويكون مستدامًا يعيش من تلقاء نفسه وهذا سيكون إرث نالا.

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