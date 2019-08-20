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رياضة

لعنة الإصابات تطارد نجوم برشلونة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:28 ص
جريدة الدستور
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تلقى برشلونة الإسباني ضربة قاسية بعد ساعات معدودة على إعلانه عن إعارة لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو لبايرن ميونيخ الألماني، وذلك بإصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي سيغيب عن الملاعب حتى 5 أسابيع بحسب ما أعلن العملاق الكتالوني.

وقال برشلونة الذي استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري الإسباني بخسارته الجمعة أمام أتلتيك بلباو صفر-1، أن "الفحوص الطبية التي أجريت لعثمان ديمبيلي، كشفت عن شد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر"، مضيفا: "من المتوقع أن يغيب الفرنسي نتيجة ذلك قرابة خمسة أسابيع".

وأصيب ديمبيلي خلال مباراة الجمعة في الباسك ولن يعود الى فريقه قبل نهاية سبتمبر المقبل، ما سيحرمه أيضًا من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في مباراتيه المقررتين الشهر المقبل ضد ألبانيا وأندورا في التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020.

وسبق للفرنسي أن عانى من الإصابة ذاتها في مايو الماضي، وهو انضم الى لائحة من المصابين في النادي الكاتالوني، بينهم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الذي أصيب الجمعة في ساقه اليسرى وسيبتعد عن الملاعب لخمسة أسابيع.

كما يفتقد برشلونة نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصيب في ساقه خلال حصته التمرينية الأولى بعد العودة من العطلة الصيفية في 5 أغسطس الحالي وابتعد عنه منذ حينها.

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