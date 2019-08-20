باحث يتوصل لطريقة جديدة لتحسين جودة المحاصيل الزراعية

توصل الباحث الدكتور محمود محمد رمضان، بقسم الآفات ووقاية النبات فرع "الأوكاروس" بالشعبة البيلوجية والزراعية بالمركز القومى للبحوث إلى تحديد وتعريف أربعة من "المفترسات الأوكاروسية" المكافحة لآفات الأرض الزراعية، فى رسالة الدكتوراة الخاصة به.



واستطاع الباحث تقسيم ومعرفة سلوك كلًا من المفترسات الجيدة، وهى عبارة عن كائنات دقيقة تساعد بشكل كبير فى الحد من الآفات التى تضر بالمحاصيل الزراعية.



وأجرى البحث من خلال أخذ عينات خاصة بهذه الآفات الجيدة، من أكثر من تربة زراعية بـ14 محافظة، من أجل تحديد كيفية عمل هذه الكائنات الدقيقة.



وأكد الباحث فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نتائج البحث، ستساعد بشكل كبير فى تقليل استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، الأمر الذى سيعود بالنفع على جودة المحاصيل الزراعية.



وأشرف على البحث الدكتور مراد فهمى حسن، أستاذ الأكارولوجى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، بمعاونة عبدالراضى قرشى نصر، أستاذ الآفات ووقاية النبات بالمركز القومى للبحوث.