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مصر

5 الآف متر نصيب "الشروق" من طروحات الأرضى الخدمية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:08 ص
جريدة الدستور
كتبت - علا العلاف
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أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ96 قطعًة لأرضي خدمية بالمناطق الصناعية في 11 مدينة جديدة، مشيرا إلى أن مساحاتها مختلفة تتراوح ما بين 135 و16232.7 متر مربع، لإقامة مشروعات خدمية مختلفة.

وقال الغيطي، إن نصيب مدينة الشروق من اجمالي الطروحات للأرضي الخدمية تبلغ نحو 5335 متر مربع لإقامة مشروعات إدارية وتجارية فقط ويتراوح سعر المتر فيها ما بين 3190 حتى 3340 جنية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المساحة التي تقام مبنى إداري بمنطقة الصناعات الصغيرة جنوب الورش العسكرية تصل مساحتها لنحو 1048 متر مربع، وبسعر 3340 جنية للمتر بقيمة اجمالية 350032 جنية، حيث سيتم سداد جدية حجز للأرضى بنسبة 5 % بقيمة 1750 جنية، موضحًا أنه سيتم اقامة المباني على نسبة 30 % من المساحة الكلية للمشروع التي تحتوي علي بدورم ودور أول بحد أقصى 7 متر.

وأضاف الغيطي، أن هناك مساحة يقام عليها مبنى تجاري تصل مساحتها لنحو 2449 متر 2 وبسعر 3190 جنية للمتر وبقيمة اجمالية 7812310 جنية، وتبلغ جدية الحجز بقيمة 390615 جنية.

وأشار رئيس الجهاز إلي أن، المساحة التي يقام عليها المبنى الإداري أو التجاري تصل لنحو 1838 متر مربع في القطعة رقم "9أ" بالمنطقة الصناعية الصغيرة جنوب الورش العسكرية بسعر 3340 جنية للمتر، بقيمة اجمالية 6138920 جنية، لافتًا إلى أن نسبة المبلغ تصل الـ5% كجدية حجز للأرض بقيمة 306946 جنية ويتم إقامة المباني على نسبة 30 % من المساحة الكلية للمشروع.

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