ترامب يضغط مجددا لخفض أسعار الفائدة

كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ودعاه إلى خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس (نقطة مئوية كاملة) لمساعدة الاقتصاد العالمي على النمو.



وحسب وكالة الأنباء الألمانية، شكى ترامب من ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى "وهو ما يضر بكل أسف بمناطق أخرى من العالم".



وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على موقع "تويتر": "يجب خفض الفائدة الاتحادية بمقدار 100 نقطة أساس (نقطة مئوية كاملة) على الأقل خلال فترة قصيرة، مع احتمال الحاجة إلى إجراءات أخرى للتخفيف الكمي.. إذا حدث هذا فإن اقتصادنا سيكون أفضل والاقتصاد العالمي سيتحسن بشدة وبسرعة بما يفيد الجميع".



وكثيرًا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي وطلب مرارًا خفضًا "قويا" لنسب الفائدة.



كان مجلس الاحتياط الاتحادي قد قرر في الشهر الماضي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 2008.



وأشار إلى استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وحالة الغموض الناجمة عن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب مع الصين بحسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.