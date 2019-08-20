الليلة.. حفل يجمع "بشير" مع فرقة نور بمكتبة الإسكندرية

ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر بمكتبة الإسكندرية٬ يستقبل المسرح المكشوف بالمكتبة في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل موسيقي غنائي٬ تشارك فيه فرقة " بشير" وفرقة " مشروع نور".



يذكر أن "مشروع نور" هي فرقة موسيقية مستقلة تتميز بلعب ألوان مختلفة من موسيقى الجاز والفانك مع الإيقاعات الشرقية، والإفريقية والموسيقى الغربية، حيث يتميز أسلوبهم بدمج الموسيقي الشرقية والغربية مع كلمات مبهجة وإيجابية يمكنها أن بسلاسة إلى قلب المستمع فيتفاعل معها بسهولة.



أما فرقة "بشير" فيأتي الإلهام الموسيقي لمؤسسها محمد بشير من التراث الثقافي والفني لقبائل الجعافرة (صعيد مصر)، حيث يتميز التكوين الفني التقليدي للفرقة بمطرب أساسي، وموسيقيين ومجموعة أخرى تقوم بالأصوات الخلفية والتصفيق بالتناغم مع الإيقاعات الموسيقية.



ونشأة محمد بشير فى أسوان، سمحت له بالانخراط في ثقافة وموسيقى قبائل الجعافرة منذ الطفولة، وقد مر بعدة مراحل فنية سمحت له بدمج هذا اللون الشرقي لموسيقى مصر العليا مع الآلات الغربية مثل الكمان والدرامز والكيبورد والباص جيتار والساكس.



وقد خلق هذا الدمج بين الموسيقى التقليدية والحديثة لونا جديدة من الموسيقى الشعبية الصعيدية، مما جعلها محببة للاختيار في عدة فعاليات ومهرجانات في مصر.