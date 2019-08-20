الليلة.. "عازفة الكمان" على طاولة مكتبة مصر الجديدة

يحل الكاتب الساخر أسامة غريب٬ في السادسة مساء اليوم الثلاثاء٬ ضيفًا على مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ ولقاء مفتوح حول مسيرته ومناقشة روايته "عازفة الكمان" والتي يقول عنها: كانت فى البداية مشروع قصة قصيرة، إلا أنها عصتنى وأرغمتني على أن تصبح عملًا روائيًا، هذا ويتناول الرواية بالتعقيب والنقد والتحليل كلًا من: الخبير التربوي٬ الدكتور كمال مغيث٬ والكاتبة نهى حماد.



ومما جاء علي غلاف الرواية:" أنا لا أشعر بالوحدة، لكني أشعر بما هو أقسى وأمرّ، أشعر بالوحشة، الوحدة يكفي لها العثور على رفيق، أما الوحشة فتحتاج لتغيير العالم!.



يشار إلي أن "أسامة غريب" كاتب صحفي صدرت له عدة أعمال تنوعت بين كتب جمع فيها مقالاته٬ وبين القصة القصيرة والرواية٬ منها "أفتوكا لايزو".