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الثقافة

ننشر فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى لهذا اليوم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:52 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تتواصل فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 28، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر٬ حيث يقدم فريق "مسار إجبارى" فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء٬ مجموعة من أعماله الخاصة التى تتناول أحلام وطموحات جيل الشباب منها: طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق وغيرها.

يشار إلى أن فريق "مسار إجبارى" تأسس عام 2005، واشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية.

قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية، وتنزانيا، تم تكريمه فى إبريل 2011 بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس.

وفي العاشرة مساء يتغنى المطرب الشاب٬ محمد محسن بمختارات من مؤلفات تراث الطرب العربى التى اشتهر بأدائها إلى جانب عدد من أعماله الخاصة منها: في قلبى مكان، حضنك حياة، حبايب زمان، بقالك مدة وأصيلة يا بنت٬ اللف فى شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، غنوة سلام، وحدي، أنا أتوب عن حبك، غنوة مبتكملش وخلى القمر طالع.

بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الأعمال التراثية لكبار الملحنين والمطربين، ومنهم سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب ومنها: قوم يا مصري، أهو ده اللي صار، والله تستاهل يا قلبي، البحر بيضحك ليه، خايف أقول اللي فى قلبي.

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